ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مبادرة بداية جديدة تخلق الأمل في نفوس المتعافين من الإدمان

السبت 31/أغسطس/2019 - 05:26 م
النائب خالد مشهور
النائب خالد مشهور
فريدة محمد
أشاد خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بما حققته مبادرة "بداية جديدة" حتى الآن، والتي تستهدف دعم المتعافين من الإدمان لتوفير قروض لهم لمساعدتهم في البدء من جديدة بحياة افضل، بعد ان تخلصوا من احد اكبر المعوقات في حياة اي انسان، وهو الادمان.

وأكد خالد مشهور، في بيان صحفى له أن التعافي من الادمان يخلق اناسًا جديدين مقبلين على الحياة، يرغبون في العيش بشرف بدخل يحصلون عليه نتيجة جهدهم، وهو ما توفره مبادرة حياة جديدة من خلال منحهم قروضا يبدءون بها مشروعات منتجة، وتوفر مصدرا للدخل لاسرهم من جديد.

وأوضح النائب أن المبادرة تحد من انتكاس المريض وعودته الى الإدمان مرة أخرى، فاحساسه بالنجاح واحساسه بذاته كمواطن منتج قادر على سد احتياجات معيشته ومعيشة اسرته تحفظه من الادمان مرة اخرى.

واضاف ان الدولة نجحت خلال الفترة الماضية من خلال جهودها التوعوية في جذب شريحة كبيرة من المدمنين للتعافي، مطالبا باستمرار الجهود للقضاء على الادمان بشكل كامل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بداية جديدة .. التضامن تطلق مبادرة لمساعدة المتعافين من الإدمان .. فيديو

تضامن النواب تكشف فوائد مبادرة بداية جديدة في القضاء على الإدمان

وزارة التضامن تطلق مبادرة بداية جديدة للمتعافين من الإدمان.. برلمانيون: تطبيقها وفقًا للمعايير الدولية ضرورة.. ورقة رابحة لتغير مسار حياتهم للأفضل

ترشيحاتنا

رينيه فايلر ينافس مراد ياكين على عرش لاسارتى فى الاهلى

محمود الخطيب يشيد بإخلاص محمد يوسف وتفانيه في خدمة الأهلي

يصل لـ 85 % من الأجر.. تعرف على حالات خفض سن المعاش بـ قانون المعاشات الجديد

فيديوجراف| مفاجأة حول صحة قصة العنكبوت واليمامة في الهجرة النبوية

رينيه فايلر يحسم خلافته لـ لاسارتى فى الأهلى: أراكم قريبا فى المؤتمر الصحفى

من هو رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رنا سماحة تكشف عن كواليس أميرة الحب .. صور

بـ الاوف شولدر في السيارة.. هيدي كرم بإطلالة جديدة.. والجمهور: سكره

فوق الركبة.. هنا شيحة تظهر بـ فستان ستان في إطلالة جذابة