برلماني: مبادرة بداية جديدة تخلق الأمل في نفوس المتعافين من الإدمان





واضاف ان الدولة نجحت خلال الفترة الماضية من خلال جهودها التوعوية في جذب شريحة كبيرة من المدمنين للتعافي، مطالبا باستمرار الجهود للقضاء على الادمان بشكل كامل.



أشاد خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بما حققته مبادرة "بداية جديدة" حتى الآن، والتي تستهدف دعم المتعافين من الإدمان لتوفير قروض لهم لمساعدتهم في البدء من جديدة بحياة افضل، بعد ان تخلصوا من احد اكبر المعوقات في حياة اي انسان، وهو الادمان.وأكد خالد مشهور، في بيان صحفى له أن التعافي من الادمان يخلق اناسًا جديدين مقبلين على الحياة، يرغبون في العيش بشرف بدخل يحصلون عليه نتيجة جهدهم، وهو ما توفره مبادرة حياة جديدة من خلال منحهم قروضا يبدءون بها مشروعات منتجة، وتوفر مصدرا للدخل لاسرهم من جديد.وأوضح النائب أن المبادرة تحد من انتكاس المريض وعودته الى الإدمان مرة أخرى، فاحساسه بالنجاح واحساسه بذاته كمواطن منتج قادر على سد احتياجات معيشته ومعيشة اسرته تحفظه من الادمان مرة اخرى.