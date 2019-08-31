مجهود كبير.. هبة مجدي: أخاف على ابنتي من التمثيل

قالت الفنانة هبة مجدي بانها تخاف على ابنتها من التمثيل لأسباب عديدة أبرزها أن التمثيل يحتاج إلى مجهود كبير خاصة أن التصوير أحيانا يستمر 24 ساعة إضافة إلى الضغوطات والتعب الذي يتعرض لها الفنانيين، فانا أشجعها علي استكمال التعليم ثم مزاولة أي مهنة أخرى.



من ناحية أخرى شاركت هبة في مسلسل "ولد الغلابة" ويتناول المسلسل أحداثًا من واقع الحياة والناس، وتدور أحداثه في "الصعيد".



"ولد الغلابة" ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثها على الإثارة والتشويق، وهو نوع جديد يقدمه السقا، حيث تسلط الشخصية التي يقدمها الضوء على إحدى القضايا الاجتماعية.