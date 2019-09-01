ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تخلي عن الجنة من أجل المال.. الإفتاء ترد

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:01 ص
ضرب الام
ضرب الام
القسم الديني
قال الشيخ محمد وسام، إن من يضرب أمه من أجل بيع المنزل ابن عاق، ولديه سوء خلق وسينال عقاب الآخرة لأن الجنة تحت أقدام الأمهات.

جاء رد أمين الفتوى على سؤال: "ما حكم الدين فى شاب ضرب أمه الكبيرة فى السن وأخته التي كانت تدافع عنها من أجل أن يبيع البيت بعد وفاة والده؟"، أنه عاق وظالم وعليه أن يتقي الله لأن المال لا يدوم. 

وأردف الشيخ وسام، أن المرء يضيع دينه وخلقه بإعاقة أمه التى هى باب الطاعة له، من أجل شيء لا يدوم، مشيرًا إلى أن الإنسان عندما يموت لا يأخذ معه إلا عمله الصالح.

واستشهد أمين الفتوى، بقول رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «رِضَا الرَّبِّ في رَضَا الوَالِدَيْنِ، وسَخَطُ الرَّبِّ في سَخَطِهِمَا»، وبما قال ابن عمر رضي الله عنهما لرجلٍ عنده أُمُّه: «والله لو ألفتَ لها الكلام، وأطعمتها الطعام، لتدخُلَنَّ الجنة ما اجتنبتَ الكبائر»، وجاء في عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ قَالَ: "أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أَبُوكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ". 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لجنة الفتوى توضح حكم وصية الأب بـ حرمان أبنائه من الميراث لعقوقهم له

أولادي يقابلون إحساني إليهم بالإساءة.. فما حكم توريثهم

لجنة الفتوى تكشف عن 3 عقوبات لعقوق الآباء في الدنيا والآخرة

يعرضهم لغضب الله.. خطيب الحرم النبوي يحذر من فعل يستهين به الشباب

ترشيحاتنا

ساعدي طفلك على السير سريعا بتناول طبق من هذا الخليط

عقب التعاقد مع فايلر.. شوبير يفتح النار على مجلس إدارة الأهلي

موعد مباراة الزمالك والاتحاد فى نصف نهائى كأس مصر والقنوات الناقلة

مدير الإدارة العامة للمرور: لا تهاون مع الخارجين عن القانون

شاهد.. آراء رواد السوشيال ميديا على طريقة تعامل ساديو ماني مع محمد صلاح

بدء صرف المقررات التموينية لشهر سبتمبر اليوم.. تعرف على الأسعار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جريئة.. ريم مصطفى تتألق وتبرز أنوثتها

جاكيت جينز وتنورة ذهبي.. وعد السعودية في أحدث جلسة تصوير

شاهد.. اللقطات الأولى لحريق خط الغاز الهائل في طلخا