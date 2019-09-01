تخلي عن الجنة من أجل المال.. الإفتاء ترد

قال الشيخ محمد وسام، إن من يضرب أمه من أجل بيع المنزل ابن عاق، ولديه سوء خلق وسينال عقاب الآخرة لأن الجنة تحت أقدام الأمهات.





جاء رد أمين الفتوى على سؤال: "ما حكم الدين فى شاب ضرب أمه الكبيرة فى السن وأخته التي كانت تدافع عنها من أجل أن يبيع البيت بعد وفاة والده؟"، أنه عاق وظالم وعليه أن يتقي الله لأن المال لا يدوم.





وأردف الشيخ وسام، أن المرء يضيع دينه وخلقه بإعاقة أمه التى هى باب الطاعة له، من أجل شيء لا يدوم، مشيرًا إلى أن الإنسان عندما يموت لا يأخذ معه إلا عمله الصالح.



