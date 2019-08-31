ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بمناسبة العام الهجرى الجديد.. تكريم 135 متميزا بأوقاف الدقهلية

السبت 31/أغسطس/2019 - 03:57 م
تكريم 135 متميزا
تكريم 135 متميزا بأوقاف الدقهلية
محمد غالي
شهد أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد العمال لشئون موظفى الدولة، الحفل الذي أقامته اللجنة النقابية للعاملين بمديرية أوقاف الدقهلية بمناسبة بدء العام الهجرى الجديد.

وشهد الحفل، تكريم 135 من العاملين المتميزين بالمديرية والذى شرفه بالحضور الشيخ طه محمد المتولى زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية والذى تسلم درع النقابة من رئيس النقابة العامة للخدمات الادارية والاجتماعية تقديرا لجهوده فى خدمة العاملين بالمديرية.

شارك فى الحفل حمدى عرابى نائب رئيس النقابة العامة وهشام جلال أمين الصندوق وأعضاء اللجنة النقابية ولفيف من العاملين بالمديرية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بجهود السيسي.. نقابة الخدمات الإدارية في ذكرى 30 يونيو : مصر تتمتع الآن بمكانة مرموقة عالميا

للنهوض بالخدمات.. تمكين اللجان النقابية بمديريات القوى العاملة من أداء دورها

المهيري: 30 يونيو امتداد حقيقي للثورة الأم

علاوة وحد أدنى للأجر.. بشرى لعمال القطاع الخاص.. تفاصيل

ترشيحاتنا

قبل توليه المهمة .. رينيه فايلر يحصل على سيديهات الأهلي في الدوري وأفريقيا

بـ هوت شورت وخلخال.. منة فضالى تظهر بـ إطلالة مثيرة فى فرنسا

مفاجأة .. الزمالك رفض التعاقد مع رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد

مدرب الأهلى الجديد.. أسرار التعاقد مع رينيه فايلر وجهازه المعاون

مفاجأة.. بدلا من تخفيضها.. التجار يرفعون أسعار السيارات 2020!

بث مباشر .. مباراة كرة يد الزمالك أمام الدحيل القطري في كأس العالم للأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوق الركبة.. هنا شيحة تظهر بـ فستان ستان في إطلالة جذابة

جامب سوت مكشوف الصدر.. نجوى كرم بإطلالة مثيرة.. والجمهور: شو هالجمال

تجمع بين الحشمة والأناقة.. نوال الكويتية ملهمة الموضة للسيدات العرب