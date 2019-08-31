بمناسبة العام الهجرى الجديد.. تكريم 135 متميزا بأوقاف الدقهلية

شهد أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد العمال لشئون موظفى الدولة، الحفل الذي أقامته اللجنة النقابية للعاملين بمديرية أوقاف الدقهلية بمناسبة بدء العام الهجرى الجديد.





وشهد الحفل، تكريم 135 من العاملين المتميزين بالمديرية والذى شرفه بالحضور الشيخ طه محمد المتولى زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية والذى تسلم درع النقابة من رئيس النقابة العامة للخدمات الادارية والاجتماعية تقديرا لجهوده فى خدمة العاملين بالمديرية.



