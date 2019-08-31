ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

البحوث الإسلامية يهنئ المصريين بالعام الهجري: نموذج واقعي لحب الوطن

السبت 31/أغسطس/2019 - 04:23 م
لدكتور نظير محمد
لدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
محمد شحتة
هنأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الشعب المصري والأمة الإسلامية بالعام الهجرى الجديد، سائلًا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وبركة على العالم أجمع وأن يعم الأمن والسلام والرحمة والمحبة بين الناس.

وقال الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن الهجرة النبوية المباركة اشتملت على العديد من الدروس والعبر التي نحن بحاجة إلى تطبيقها والاستفادة منها في واقعنا الحالي، فقد اشتملت على الكثير من القيم المهمة مثل قيمة حب الوطن وأهميته بالنسبة للفرد، وضرورة العمل على استقراره، بالإضافة إلى قيم التعاون والإحساس بالآخرين، والتعايش المشترك، واحترام العهود والمواثيق.

وأضاف نظير محمد عياد أن أحداث الهجرة المباركة بينت لنا أيضا أهمية التوكل على الله عز وجل بعد الأخذ بالأسباب وتوزيع الأدوار، وأهمية أن يؤدي كل فرد من الشباب والنساء والرجال دوره في المجتمع حتى يزدهر ويستقر، فالاتحاد والعمل الجماعي هو الضمانة الأقوى لعبور كل المحن ومواجهة الصعاب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمين البحوث الإسلامية يهنئ الأمة الإسلامية والعربية والمصريين بعيد الأضحى

أعاده الله بالأمن والأمان.. الهيئة الأوروبية بسويسرا تهنئ المسلمين بعيد الأضحى

السيسي مهنئا المصريين بالعام الهجري: أدعو الله أن يعم الخير والتسامح

ترشيحاتنا

فوق الركبة.. هنا شيحة تظهر بـ فستان ستان في إطلالة جذابة

رينيه فايلر يعيد تشكيل الجهاز الفني لـ الأهلي

الأهلي يعلن تفاصيل التعاقد مع فايلر في مؤتمر صحفي.. الإثنين

بث مباشر .. مباراة كرة يد الزمالك أمام الدحيل القطري في كأس العالم للأندية

مش هتصدق.. سعر خيالى لفستان يسرا فى أحدث جلسة تصوير

فى ذكرى رحيلها الـ 22.. استوحي إطلالاتك من خزانة الأميرة ديانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الاوف شولدر في السيارة.. هيدي كرم بإطلالة جديدة.. والجمهور: سكره

فوق الركبة.. هنا شيحة تظهر بـ فستان ستان في إطلالة جذابة

جامب سوت مكشوف الصدر.. نجوى كرم بإطلالة مثيرة.. والجمهور: شو هالجمال