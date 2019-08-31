نقيب المعلمين: وفرنا 25 مليونا من أموال المعاشات.. ولدينا عجز بالصندوق

أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين، أن بطاقات الفيزا لمعاشات المعلمين، وفرت 25 مليون جنيه من كل دفعة، كانت تصرف من دون وجه حق.





وأضاف خلف الزناتي، خلال اجتماع تعديلات قانون النقابة ومعاشات المعلمين، اليوم السبت، أن تقرير الجهاز المركزي عن الصندوق لعام 2013 أثبت عدم وجود ودائع، وهناك عجز بالصندوق في بند المعاشات.





ولفت "نقيب المعلمين" إلى أنه حين استلمنا النقابة في 2014 سددنا ما يقرب 2 مليار جنيه بجهود شخصية ومن أموال النقابة.





جاء ذلك بحضور إبراهيم شاهين وكيل أول نقابة المعلمين، محمد عبدالله الأمين العام للنقابة، وعدد من قيادات النقابات الفرعية ورؤساء اللجان الفرعية.

