اهم الاخبار .. مهتز نفسيا يقتل أمين شرطة.. خطوة لتجنب الإشعاع بالمنتجات الروسية.. وتطورات إعصار دوريان

استشهاد أمين شرطة طعنه مهتز نفسيا بالزمالك.. فيديو وصور

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها: