اهم الاخبار .. مهتز نفسيا يقتل أمين شرطة.. خطوة لتجنب الإشعاع بالمنتجات الروسية.. وتطورات إعصار دوريان

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها:
استشهاد أمين شرطة طعنه مهتز نفسيا بالزمالك.. فيديو وصور
تعرف على موعد وصول المدرب الجديد لـ الأهلى للقاهرة
أعلنت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه إسماعيل وبعد العرض على محمود الخطيب رئيس النادى والاعتماد من مجلس الإدارة..للمزيد اضغط هنا
خوفا من الإشعاع.. مكتب مصر التجاري بموسكو يوصي بفحص القمح والأخشاب الواردة من روسيا
علن الوزير المفوض التجاري ناصر حامد رئيس المكتب التجاري في موسكو..للمزيد اضغط هنا
عشرات الآلاف يشاركون في مظاهرة بـ بريطانيا ضد رئيس الوزراء
نفى الدكتور عادل البنا، عميد كلية التربية بجامعة دمنهور سابقا، قيامه بتوقيع أى برتوكولات مع جامعة الزقازيق خاصة بالتعليم المفتوح أو غيره..للمزيد اضغط هنا
كشفت وجهها القبيح.. إعلامي مستقيل يكشف كواليس دعم الإرهاب داخل الجزيرة.. فيديو
تخفيضات 40%.. افتتاح 38 معرض أهلا مدارس في جميع أحياء القاهرة
استشهاد أمين شرطة طعنه مهتز نفسيا بالزمالك.. فيديو وصور
استشهد، منذ قليل، أمين شرطة طعنه شخص مجهول أثناء خدمته بمنطقة الزمالك..للمزيد اضغط هنا
تعرف على موعد وصول المدرب الجديد لـ الأهلى للقاهرة
أعلنت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه إسماعيل وبعد العرض على محمود الخطيب رئيس النادى والاعتماد من مجلس الإدارة..للمزيد اضغط هنا
خوفا من الإشعاع.. مكتب مصر التجاري بموسكو يوصي بفحص القمح والأخشاب الواردة من روسيا
علن الوزير المفوض التجاري ناصر حامد رئيس المكتب التجاري في موسكو..للمزيد اضغط هنا
عشرات الآلاف يشاركون في مظاهرة بـ بريطانيا ضد رئيس الوزراء
قالت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، إن عشرات الآلاف من البريطانيين خرجوا إلى الشوارع في مسيرات احتجاجية متفرقة..للمزيد اضغط هنا
كارثة أضاعت مجهود 4 سنوات للطلاب.. من وقع بروتوكول التعليم المفتوح بجامعة دمنهور؟
كارثة أضاعت مجهود 4 سنوات للطلاب.. من وقع بروتوكول التعليم المفتوح بجامعة دمنهور؟
نفى الدكتور عادل البنا، عميد كلية التربية بجامعة دمنهور سابقا، قيامه بتوقيع أى برتوكولات مع جامعة الزقازيق خاصة بالتعليم المفتوح أو غيره..للمزيد اضغط هنا
كشفت وجهها القبيح.. إعلامي مستقيل يكشف كواليس دعم الإرهاب داخل الجزيرة.. فيديو
قال الإعلامي حامد محمود، أحد المستقيلين من قناة الجزيرة، إن ثورة 30 يونيو بمثابة انتصار للدولة الوطنية ..للمزيد اضغط هنا
مفاجأة.. بدلا من تخفيضها.. التجار يرفعون أسعار السيارات 2020!
مفاجأة.. بدلا من تخفيضها.. التجار يرفعون أسعار السيارات 2020!
أعلنت شركة "عبور أوتو" وكيل العلامة التجارية هيونداي ومازدا وشيري وجيلي..للمزيد اضغط هنا
تعيينات وإعفاءات.. سياسي سعودي يكشف ما وراء الأوامر الملكية الجديدة
تعيينات وإعفاءات.. سياسي سعودي يكشف ما وراء الأوامر الملكية الجديدة
قال المحلل السياسي السعودي حمود الرويس: إن القرارات الملكية الجديدة التي صدرت أمس عن المملكة جاءت ..للمزيد اضغط هنا
ديزني لاند تخاطر بأرواح الزوار.. لن تغلق خلال إعصار دوريان المدمر
ديزني لاند تخاطر بأرواح الزوار.. لن تغلق خلال إعصار دوريان المدمر
هدد إعصار دوريان المدمر الولايات المتحدة، بما فيها مدينتا "عالم والت ديزني" و"يونيفرسال أورلاندو" ..للمزيد اضغط هنا
تخفيضات 40%.. افتتاح 38 معرض أهلا مدارس في جميع أحياء القاهرة
افتتح اليوم السبت اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عدد من فروع معرض اهلا مدارس الذي يتم تنظيمها ..للمزيد اضغط هنا
تعرف على أول الراحلين عن الأهلي بعد تولي رينيه فايلر تدريب الفريق
تعرف على أول الراحلين عن الأهلي بعد تولي رينيه فايلر تدريب الفريق
استدعت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الجهاز المعاون بقيادة محمد يوسف ومعه سامى قمصان..للمزيد اضغط هنا
لحظة ضبط مهتز نفسي طعن أمين شرطة بالزمالك.. فيديو وصور
لحظة ضبط مهتز نفسي طعن أمين شرطة بالزمالك.. فيديو وصور
طعن شخص مجهول أمين شرطة أثناء خدمته بمنطقة الزمالك..للمزيد اضغط هنا