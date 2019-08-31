عمومية العلميين تجدد ثقتها بالسيسي وتناشده بتخصيص وزارة للبحث العلمي

أكدت الجمعية العمومية ثقتها الكاملة في القيادة السياسية لجمهورية مصر العربية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء والوزراء ومجلس النواب والمحافظين والإدارات المحلية والأجهزة الرقابية.









وثمنت عمومية العلميين الجهود المتميزة للجهاز الحكومي في مجالات التنمية الزراعية والصناعية والتعدين والطاقة والطرق والمواصلات وتكريم العلماء المتميزين وفى مقدمتهم العلماء والباحثين أعضاء نقابة المهن العلمية.





وناشدت الجمعية العمومية الرئيس أن يخصص وزارة للبحث العلمي وأن يكون وزيرها من العلماء أعضاء نقابة المهن العلمية وأن يصدر قرارا جمهوريا أو مشروع قانون يشترط موافقة نقابة المهن العلمية كمؤسسة علمية محايدة وأمينة على استيراد التكنولوجيا أو أحد منتجاتها من الخارج وذلك ضمانا للإستفادة ببرائات الإختراع المصرية التى تحل محل هذه التكنولوجيات المستوردة وضمانا للإستفادة من جهود العلماء المصريين وحسن إدارتها.









يذكر أن نقيب العلميين الدكتور عبد الستار المليجى دعا لعقد جمعية عمومية أمس، الجمعة 30 أغسطس، لمناقشة جميع أمور النقابة العامة والنقابات الفرعية، ولكن طعن عليها كل من الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة والدكتورة أميرة الحسينى، وقد تم قبول الطعن وإلغاء تلك الجمعية العمومية.



