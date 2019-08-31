ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وائل كفوري يحيي حفلا غنائيا في قبرص.. 7 سبتمبر

السبت 31/أغسطس/2019 - 04:21 م
وائل كافوري
وائل كافوري
شيرى نبيل
يستعد النجم اللبناني وائل كفوري لإحياء حفل غنائي كبير يوم السبت الموافق 7 سبتمبر المقبل، وذلك في مدينة قبرص اليونانية، ومن المقرر أن يقدم كفوري باقة متنوعة من أغانيه المختلفة بين القديم والحديث.

يذكر أن النجم اللبناني أحيا مؤخرا حفلا ضمن فعاليات مهرجان جرش بالاردن فيما أحيا حفلا ضخما آخر يوم 14 يوليو الماضى على مسرح القاعة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية فى مدينة "جدة" بالسعودية، كما أحيا كفوري حفلا غنائيا آخر في لبنان ضمن فعاليات ختام مهرجان القبيات الدولية، خلال أول أيام عيد الأضحى الماضي.

من ناحية أخرى، يستعد وائل كفوري لمواجهة القضاء اللبناني خلال الفترة الحالية وذلك بسبب القضايا التي أقامتها ضده طليقته أنجيلا بشارة بسبب نفقة طفلتيها والتي تبلغ 3 آلاف دولار شهريا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وائل كفوري يحيي حفلا في السعودية.. 14 يوليو

طليقة وائل كفوري تستعين بـ ناشطة حقوقية لـ حضانة أطفالها

وائل كفوري يشكر مهرجان بياف على تكريمه في بلده لبنان

شاهد.. قبلة مفاجئة من معجبة لـ وائل كفوري على المسرح

وائل كفورى يحيى حفلا غنائيا فى لبنان 11 أغسطس

حفلات عيد الأضحى.. عمرو دياب في العلمين الجديدة.. تامر حسني في عُمان.. رامي صبري في بورتو سعيد.. وحكيم بالساحل الشمالي

ترشيحاتنا

بعد الهجوم على مدرب الأهلى الجديد.. مغردون: مش هنحكم على فايلر غير فى الملعب

اقتياد مهتز نفسيا طعن أمين شرطة بالزمالك لقسم قصر النيل ..صور

خطوبة بطلة ابو العروسة.. خطيبها ممثل شاب وعانت من شائعة زواجها من محمود حجازى

مدرب الأهلى الجديد.. أسرار التعاقد مع رينيه فايلر وجهازه المعاون

ننشر التشكيل الكامل للجهاز الفني الجديد لـ الأهلي

فوق الركبة.. هنا شيحة تظهر بـ فستان ستان في إطلالة جذابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الاوف شولدر في السيارة.. هيدي كرم بإطلالة جديدة.. والجمهور: سكره

فوق الركبة.. هنا شيحة تظهر بـ فستان ستان في إطلالة جذابة

جامب سوت مكشوف الصدر.. نجوى كرم بإطلالة مثيرة.. والجمهور: شو هالجمال