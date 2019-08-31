لفتة إنسانية من لاعبي مانشستر سيتي أمام برايتون بعد وفاة ابنة انريكي.. صور

يرتدي لاعبو فريق مانشستر سيتي شريطة سوداء خلال لقائهم أمام برايتون، في المباراة المقامة حاليا على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.



ويأتى ارتداء الشريطة حدادا علي وفاة ابنة لويس انريكي مدرب برشلونة السابق التى وافتها المنية بسبب اصابتها بالسرطان .



وسجل كيفين دي بروين، الهدف الاول لمانشستر سيتي في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء .



ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة بينما يحتل برايتون المركز الثامن برصيد أربع نقاط في جدول البريميرليج .