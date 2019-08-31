المعلمين تكشف حقيقة وصول دخل النقابة إلى مليار جنيه

نفي خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الأخبار التى ترددت عن دخل النقابة والذى يصل إلى مليار جنيه شهري.



وقال الزناتى خلال تصريحاته بمؤتمر صحفي ،اليوم السبت: "لعن الله على فيسبوك بسبب السلبيات الكثيرة التى أحدثها والسوشيال ميديا التى تسببت فى ترويج الشائعات ومنها أن دخل النقابة مليار جنية فى الشهر وهذا غير صحيح.



واستنكر دور نقابات المعلمين بعدم الرد على هذه الشائعات وذلك للحفاظ على نقابتها.



وأكد نقيب المعلمين أنه يوجد مراقبة من الجهاز المركزى للمحاسبات، موضحا ان اى دخل تقدى للنقابة يكون عن طريق شيكات بنكية.

