الدوري الإنجليزي.. أبراهام يفتتح التهديف لـ تشيلسي امام شيفليد يونايتد..فيديو

أحرز تامي أبراهام الهدف الأول لفريقه تشيلسي فى شباك شيفليد يونايتد ، فى الدقيقة 19 من من عمر الشوط الاول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب ستامفورد بريدج فى الجولة الرابعه ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وجاء هدف تشيلسي عن طريق أبراهام من رأسية ليتصدي لها حارس مرمي شيفليد وترتد مرة أخرى له فيسددها بقوة لتسكن الشباك ، معلنا ، الهدف الأول لفريقه .



ويحتل فريق تشيلسي فى المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط ، بينما جاء شيفليد يونايتد فى المركز التاسع برصيد 4 نقاط .

