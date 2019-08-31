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تعليم

اخبار التعليم.. كارثة أضاعت مجهود 4 سنوات للطلاب بجامعة دمنهور .. 105 آلاف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثالثة.. تغيير طريقة جلوس طلبة المدارس في الفصول تطبيقا للنظام التفاعلي

السبت 31/أغسطس/2019 - 04:34 م
اخبار التعليم
اخبار التعليم
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نشر "صدى البلد" اليوم، السبت العديد من الأخبار والأحداث الهامة المتعلقة بالجامعات والتنسيق ووزارة التعليم العالي، وجميعها أخبار تهم طلاب الثانوية العامة الذين يستعدون حاليًا لاختيار الكلية التي ستحدد مصيرهم.

توضيح مهم من التعليم بشأن التظلم من نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2019

التعليم تستثمر فيهم.. ننشر تفاصيل الجهود المبذولة لتدريب المدرسين على النظام الجديد

تطبيقا لنظام التعليم التفاعلي.. الوزارة: غيرنا طريقة جلوس الطلبة في الفصول

بنك المعرفة المصري ينشر لمتابعيه 6 معلومات عن التقويم الهجري

التعليم العالي: 105 آلاف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثالثة للعام الجامعي 2019/2020

التعليم العالي: 170 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية

اليوم .. آخر فرصة لتسجيل الرغبات بتنسيق الدبلومات الفنية

تنسيق الجامعات 2019 .. تعرف على كيفية تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني بـ الثانوية العامة

محمد الخشت: تجديد 11 مبنى بالمدن الجامعية واستمرار عمليات تطويرها

كارثة أضاعت مجهود 4 سنوات للطلاب.. من وقع بروتوكول التعليم المفتوح بجامعة دمنهور

إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد بهندسة القاهرة.. اليوم

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