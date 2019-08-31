اخبار التعليم.. كارثة أضاعت مجهود 4 سنوات للطلاب بجامعة دمنهور .. 105 آلاف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثالثة.. تغيير طريقة جلوس طلبة المدارس في الفصول تطبيقا للنظام التفاعلي

نشر "صدى البلد" اليوم، السبت العديد من الأخبار والأحداث الهامة المتعلقة بالجامعات والتنسيق ووزارة التعليم العالي، وجميعها أخبار تهم طلاب الثانوية العامة الذين يستعدون حاليًا لاختيار الكلية التي ستحدد مصيرهم.