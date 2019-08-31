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بـ الاوف شولدر في السيارة.. هيدي كرم بإطلالة جديدة.. والجمهور: سكره

السبت 31/أغسطس/2019 - 04:45 م
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة هيدي كرم علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام  صورا جديدة بسيارتها. 

وظهرت هيدي كرم ببلوزة باللون الاصفر اوف شولدر، وابرزت هيدي ماكياجها بالصورة وتسريحة شعرها.

وانهالت التعليقات علي هيدي بالاعجاب بها وبصورها التي دائما تنشرها ومن التعليقات التي جاءت علي الصورة" سكرة" وجميلة مثل القمر .

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