أول قرار.. اتحاد الكرة يرضخ لمطالب الزمالك والاتحاد السكندري

رضخت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لمطالب نادي الزمالك والاتحاد السكندرى فى استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة نصف نهائى بطولة كأس مصر المقرر إقامتها غدا الأحد.



وتأهل الفارس الأبيض بقيادة الصربي ميتشو غلى نصف نهائى الكأس بعدما تغلب على نظيره فريق مصر المقاصة بهدف دون رد أحرزه عبدالله جمعة.



جاء ذلك بعدما أعلنت اللجنة المؤقتة فى السابق عن رفع سياسة منح الحكم المصري الثقة والدفع به لإدارة لقاءات الدورى وكأس مصر واقتصار تعيين أطقم حكام أجنبية إلا فى ديربي الأهلي والزمالك.



وتراجعت اللجنة المؤقتة ولجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة عن رفض الاستعانة بالحكام الأجانب وهو القرار الذي اتخذته في بداية عملها، ووافق مسئوليها على تعيين طاقم حكام من أذربيجان من أجل إدارة مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى المقرر إقامتها غدا الأحد فى إطار نصف نهائى بطولة كأس مصر.



يذكر أن 5 اتحادات أوروبية تقدمت باعتذار عن ترشيح الاطقم التحكيمية لإدارة اللقاء نظرا لانشغالهم بالدوريات المحلية والأوروبية من بينها فرنسا وإيطاليا وهولندا.