عفاف راضى تعود بعد غياب للغناء على مسرح أوبرا دمشق

تحيى الفنانة القديرة عفاف راضى، مساء اليوم السبت، حفلا غنائيا ضمن فعاليات معرض دمشق الدولى على مسرح دار أوبرا دمشق بسوريا والذى يستمر حتى 6 سبتمبر المقبل، وذلك بعد غيابها عن الساحة الغنائية لمدة تتجاوز السبع سنوات، لتظهر مؤخرا من خلال تتر نهاية مسلسل "أبو العروسة".



وشهد افتتاح معرض دمشق الدولى حضور عدد من نجوم الفن، منهم الإعلامية بوسى شلبى التي نشرت علي حسابها صور برفقة كل من، محمود حميدة، الهام شاهين، صفية العمرى، عفاف راضى.



