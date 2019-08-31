اعراض الاصابة بالمرض .. أورام البنكرياس الخبيثة تحتل المركز الرابع عالميا

قال الدكتور أحمد عبد الرازق عبدالعزيز استشاري الجراحة العامة وأستاذ جراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية بكلية الطب جامعة عين شمس، إن أورام البنكرياس الخبيثة تعتبر من الأورام المنتشرة وتحتل المركز الرابع عالميًا بعد أورام الثدي والقولون والرئة؛ وعادة ما تأتي في سن متأخرة ما بعد الستين وأحيانا تأتي في الأربعينات أو الخمسينات من العمر.





حذر الدكتور أحمد عبدالرازق، عضو كلية الجراحين الملكية بانجلترا، من الكحوليات والتدخين، مؤكدا أنها من أخطر أسباب الإصابة بأورام البنكرياس الخبيثة بالإضافة إلى بعض الجينات الوراثية.





وأشار الدكتور أحمد عبد الرازق، إلى أن أعراض أورام البنكرياس الخبيثة، تختلف على حسب مكان الورم في الرأس أو الجسم أو ذيل البنكرياس، ويظهر المرض عن طريق ارتفاع في نسبة الصفراء في الدم مع آلام في البطن وحكة في الجلد واصفرار العين وتغير في لون البول أو البراز.





وحول تشخيص المرض، أوضح الدكتور أحمد عبدالرازق، أنه يتم بواسطة الأطباء المختصين عن طريق طلب فحوصات متخصصة، كالأشعة المقطعية، والرنين المغناطيسي، وتحاليل الدم ودلالات الأورام.



