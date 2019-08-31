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حقوقي: أردوغان يستخدم القضية السورية للحصول على المكاسب المادية

السبت 31/أغسطس/2019 - 06:50 م
صدى البلد
أماني نوار
قال الحقوقي وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات‎: إنه ليس غريبا على تركيا تعاملها مع اللاجئين السوريين بهذه الطريقة؛ مشيرا إلى أنه لا يمكن نسيان جرائم الاتراك مع الارمن وكأن الزمن يعيد نفسه ويكشف عن الوجه الحقيقي لحماقة السياسة التركية التي تستخدم القضية السورية لصالح تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة وأيضا سياسية.

وأضاف وليد فاروق لـ "صدى البلد" أن هناك صمتا واضحا من المجتمع الدولي على جرائم اردوغان التي تتمثل في انتهاكات حقوق الإنسان وتعذيب واختفاء قسري ومعاملة غير آدمية للاجئين. 

وأكد وليد أن الإخوان المتواجدين في تركيا لا يتحدثون عن جرائم أردوغان البشعة من قتل وتعذيب ويجب أن نوجه نداء إلى الأمم المتحدة لوقف جرائم أردوغان التي تهدد السلم والامن الدولي في منطقة الشرق الأوسط. 

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