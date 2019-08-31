أحمد الفيشاوي يهنئ الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد

هنأ أحمد الفيشاوى الأمة الإسلامية بمناسبة رأس السنة الهجرية.



ونشر أحمد الفيشاوي صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام "



وعلق احمد الفيشاوى : قائلا " كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد".



وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى:



وانت بخير -- كل سنة وانت طيب يارب تكون سنة سعيدة على الامة الاسلامية



وأعلن الفيشاوي العام الماضي، زواجه من ندى الكامل ويحرص الثنائي على الظهور في العديد من المهرجانات والحفلات بصورة لافتة.





