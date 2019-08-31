شاهد.. أحدث ظهور لـ عاصي الحلاني مع المذيعة اللبنانية انابيلا هلال

نشر الفنان عاصى الحلانى صورة تجمعة بالمذيعة اللبنانية انابيلا هلال عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" .



وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالتى:



احلا عاصى -- الف صحة وهنا ياعمرى



يذكر أن آخر أعمال عاصى الحلانى أغنية بعنوان "اضحكي" وتم طرحها خلال العام الجاري وحققت 3 ملايين مشاهدة على اليوتيوب.