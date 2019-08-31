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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ عاصي الحلاني مع المذيعة اللبنانية انابيلا هلال

السبت 31/أغسطس/2019 - 05:37 م
عاصى الحيلانى و انابيلا
عاصى الحيلانى و انابيلا هلال
القسم الميدانى
نشر الفنان عاصى الحلانى صورة تجمعة بالمذيعة اللبنانية انابيلا هلال عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" .

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالتى:

احلا عاصى -- الف صحة وهنا ياعمرى

يذكر أن آخر أعمال عاصى الحلانى أغنية بعنوان "اضحكي" وتم طرحها خلال العام الجاري وحققت 3 ملايين مشاهدة على اليوتيوب.

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