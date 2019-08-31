فتاة ايس كريم بوتين واردوغان .. ليست بائعة ..تعرف على حقيقتها

يكاترينا سافرونوفا فتاة اشتهرت عبر وسائل الإعلام العالمية ببائعة البوظة لبوتن، وذلك بعد شراء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الآيس كريم خلال دورتين متتاليتين من معرض "ماكس" للطيران.



وفي الحقيقة أن تلك الفتاة الروسية ليست ببائعة حيث كشفت عن حقيقتها عبر لقائها مع قناة إن تي في الروسية، حيث اوضحت ان الشركة التي تعمل فيها هي التي تتولى أمور تنظيم التجارة و التغذية في فعاليات معرض " ماكس للطيران للمرة الثالثة، وأنها تشترك للمرة الثالثة مع فريق عملها تنظيم تلك الفعاليات.



واشارت يكاترينا إلى ان بيعها البوظة للرئيس بوتن مرتين كانت مجرد صدفة ، مؤكدة بأنها ليست مجرد بائعة بل هي " مديرة في فريق تنظيم التغذية".



والجدير بالذكر أن الرئيس الروسي خلال تجوله مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مجمع المعرض يوم 27 أغسطس الماضي، قام بشراء قطعتين من الايس كريم من يكاترينا له ولنظيره التركي.



ومن هنا اشتهرت الفتاة بعد أن لاحظ الصحفيون أن تلك الفتاة هي نفس بائعة البوظة التي اشترى منها بوت الآيس كريم خلال الدورة السابقة لـ"ماكس" عام 2017،

