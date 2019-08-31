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تأجيل تشكيل حكومة السودان الجديدة 48 ساعة

السبت 31/أغسطس/2019 - 05:41 م
عبدالله حمدوك
عبدالله حمدوك
وكالات
كشفت مصادر لقناة "العربية"، اليوم السبت، أن تأجيلًا متوقعًا لإعلان تشكيل الحكومة في السودان.

وأوضحت المصادر أن التأجيل جاء بعد لقاء لرئيس الحكومة المكلف عبدالله حمدوك مع قوى الحرية والتغيير التي قادت احتجاجات أطاحت نظام عمر البشير في أبريل الماضي.

واجتمع رئيس الوزراء السوداني مع وفد من قوى الحرية والتغيير لإجراء مشاورات نهائية قبل إعلان فريقه الوزاري.

ووفق مصادر من الحرية والتغيير، فقد طالب حمدوك بتغيير المجالس الوزارية الخمسة إلى وزارات.

وفي الوقت ذاته، ذكرت صحيفة "الإنتباهة" السودانية أنه بات في حكم المؤكد تأجيل إعلان الحكومة لمدة 48 ساعة أخرى للمزيد من التمحيص للمرشحين من قبل رئيس الوزراء.

بينما نقلت مصادر لـ "الإنتباهة" أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك اعتمد أمس ترشيح عدد من الأسماء من القوائم المرفوعة له من قبل قوى التغيير، أبرزهم الدكتور إبراهيم البدوي للمالية وفيصل محمد صالح للإعلام والدكتور يوسف آدم للحكم الاتحادي وياسر عباس محمد علي للري والموارد المائية، د.محجوب سعيد للشباب والرياضة، د. شادية أحمد محمد اللازم للثروة الحيوانية، والدكتور أكرم التوم للصحة.

وكشفت الوزارات أنه في حال ظهور حاجة إلى مجالس إضافية فإن حمدوك سيضيفها.

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