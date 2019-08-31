خلافات النجوم مع عادل إمام.. شيرين سيف النصر: ضيعت 9 سنين بسبب بودى جارد.. عايدة عبد العزيز: دفعت تمن الغيرة بعد نجاحى في النمر والأنثى.. ومحمد رمضان: الزعيم رفض مشاركتى فى حسن ومرقص

شيرين سيف النصر:

ضيعت عمرى بسبب عادل إمام

-محمد رمضان :

رفضنى مرتين للمشاركه معه فى حسن ومرقص وعوالم خفية



أثارت الفنانة شيرين سيف النصر جدلا واسعا بعد هجومها على الفنان عادل إمام عقب عودتها الى الأضواء بعد غياب استمر 9 سنوات وهو الامر الذى فتح ملفات عدد من النجوم دخلوا فى خلاف مع الزعيم بسبب التعاون معه.



شيرين سيف النصر



قالت الفنانة شيرين سيف النصر فى تصريحات لـ "صدى البلد" : "هناك تسع سنوات ضاعوا من عمرى فى مسرحية "بودى جارد"، لان هذا العمل استهلكنى، ولم اقم بتصوير المسرحية، لأن الفنانة رغدة هى من صورت بها المسرحية بجانب الفنان عادل إمام، بعد ان اعتذرت عن المسرحية قبل تصويرها، لأن بطلها عادل إمام اكد لى حينها أنه لن يقوم بتصويرها إلا بعد خمس سنوات بسبب نجاحها، ولكن بعد اعتذارى حلت بدلًا منى الفنانة رغدة لمدة 6 أشهر فقط، تم تصوير المسرحية فيها، وبلا شك اننى شعرت بالضيق.



عايدة عبد العزيز



أما الفنانة عايدة عبد العزيز فقد بررت عدم مشاركتها فى أفلام الزعيم عادل إمام بعد فيلم "النمر والأنثى" بأن تألقها فى الفيلم ولفت الأنظار إليها جعل عادل إمام يمتنع عن ترشيحها فى أى عمل يقوم ببطولته.



محمد رمضان



وكشف الفنان محمد رمضان عن الخلاف الذى جمع بينه وبين الزعيم عادل إمام حيث تعرض لرد صادم من الزعيم خلال تصوير أحداث مسلسله "عوالم مخفية" احدث أعمال عادل إمام حيث طلب الوساطة من الفنان محمد إمام نجل الزعيم من أجل الظهور كضيف شرف في المسلسل إلا أن الإجابة جاءت بالرفض.



وقال محمد رمضان فى تصريحات تليفزيونية : "كلمت محمد إمام قبل رمضان بـ 4 أشهر، وقلتله نفسي اطلع ضيف شرف مع أستاذ عادل، وكانت النتيجة الرفض، ولم يكن هذا الأعمال الاول الذى رفضنى بسببه حيث كان هناك فيلم "حسن ومرقص" الفنان عمر الشريف رشحني في دور ما فيه، وتم الاجابة بالرفض من أستاذ عادل، ورشحني في دور آخر أصغر وتم رفضي، وقدمه الفنان إدوارد، ولم أشعر بإهانة”.



طلعت زكريا



وكشف الفنان طلعت زكريا، أن زيارة الفنان الكبير عادل امام له كانت بالنسبة له بمثابة المفاجأة الرائعة، خاصة أنه كسر بها كل الخلافات التي استمرت قرابة الـ 3 سنوات ، منذ تقديم مسلسل "العراف "الذي كان سببا في الخلاف، نظرًا لاعتقاد زكريا بأن إمام هو السبب في خفض مساحة دوره بالمسلسل، مشيرًا إلي أن الفنان الكبير أنهى بهذه الزيارة كل الخلافات السابقة، وطبق مبدأ "وخيرهما الذي يبدأ بالسلام".



وأعلن زكريا فى تصريحات صحفية : أن زيارة إمام أحرجته لأنه من المفترض أن يبدأ هو بالزيارة والصلح، مشيرا إلي انه إذا عرض الفنان الكبير عادل أمام العمل معه خلال الفترة المقبلة لن يكون لديه أي مانع أو مشكلة، لكن سيتم حينها وضع قواعد واتفاقيات، مؤكدًا أن "إمام إذا فكر في أن يجمعنا عمل مرة اخرى لن يجعلني أقدم أدوارا سيئة، وكانت تعود الازمة او الخلاف بين طلعت زكريا وعادل امام الى مسلسل "العراف" حيث نشبت بينهما بعض المشاحنات أثناء تصوير العمل.