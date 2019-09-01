تعرف على موعد بدء تسليم شقق الإعلان التاسع بأكتوبر

كشفت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن موعد بدء الاستعلام عن حاجزى الإعلان التاسع لمشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" بمدينة 6 أكتوبر وعددهم نحو 26 ألف حاجز متبقين بعد تحويل نسبة كبيرة من الذين خارج الأولوية إلى الإعلان العاشر بشروط الإعلان الجديد وسحب باقى الحاجزين لمقدمات الحجز.



وأكدت عبدالحميد فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن الاستعلام سيبدأ خلال الربع الأخير من العام الجارى 2019، وأتوقع بحلول أكتوبر أن يكون بدأ الاستعلام بالفعل.



وتابعت الرئيس التنفيذى للصندوق، أن الحاجزين سيتم تسليمهم تباعا وفقا لإنهاء إجراءات الاستعلام والإجراءات البنكية، موضحة، أن الهيئة نفذت نحو 90 ألف شقة للحاجزين بمدينة أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر لحاجزى الإعلانات التاسع والعاشر.



يذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرحت الإعلان التاسع لشقق الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل نهاية 2017 وتقدم أكثر من 80 ألف مواطن لحجز شقق بسعر 184 ألف جنيه، ومن بينهم نحو 50 ألف حاجزين بمنطقة أكتوبر فقط "قبل تقسيمها لــ3 مدن جديدة"، وقررت الوزارة توفير وحدات حسب المتبقي من الإعلان الثامن لعدد يتراوح بين 23 ألف و26 ألف شخص فقط، وتم فتح باب التحويل للإعلان العاشر بشروطه الجديدة وبسعر يزيد نحو 60 ألف جنيه عن السعر وقت الإعلان التاسع بقيمة جديدة تبلغ 225 ألف جنيه، و10% زيادة إضافية وقت التسليم ليصل السعر إلى 247.5 ألف جنيه بخلاف وديعة الصيانة 5%، وكذا بموعد استلام بعد 3 سنوات، حسب الموعد المقرر لإنهاء تنفيذ الوحدات الجديدة، مع وضع محولى الإعلان التاسع فى أولوية سابقة لحاجزى الإعلان العاشر على أن يقوموا بسداد 2000 جنيه كل 3 أشهر لمدة 10 أقساط متساوية ليصل مقدم الحجز حتى موعد التسليم نحو 34 ألف جنيه تقريبا.