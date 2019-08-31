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فن

المسرح ليه طعم تانى .. مصطفى شعبان برفقة وزيرة الثقافة

السبت 31/أغسطس/2019 - 06:09 م
مصطفى شعبان
مصطفى شعبان
محمد بدران
نشر الفنان مصطفى شعبان، صورة جديدة، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهر مصطفى شعبان في الصورة برفقة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والفنان احمد عبد العزيز اثناء مشاركته فى تسليم جوائز المسابقة الثانية بالمهرجان القومى للمسرح المصرى التى اقيمت مؤخرًا.

وعلق مصطفى شعبان على الصورة قائلًا "دايما بقول المسرح ليه طعم تانى شكرا مهرجان المسرح القومى"

يذكر أن مصطفى شعبان شارك في رمضان الماضي في مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وشارك في بطولته كل من دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، محمد على رزق، عايدة رياض، أحمد خالد صالح وسناء شافع.


المسرح ليه طعم تانى .. مصطفى شعبان برفقة وزيرة الثقافة

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