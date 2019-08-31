ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد دياب يوجه رسالة لتامر حسني عقب انتهاء حفلة الساحل

السبت 31/أغسطس/2019 - 05:40 م
محمد دياب
محمد دياب
قسم الفن
وجه الفنان محمد دياب رساله للفنان تامر حسني عقب انتهاء حفلته في الساحل الشمالي بمدينة العلمين الجديدة أمس وشهدت حضورا جماهيريا ضخما.

شارك "دياب" في التعليقات علي الصور التي نشرها "تامر حسني" بعد الحفل قائلا: ما شاء الله عليك ربنا يحميك و يارب دايما ناجح و مكسر الدنيا".


يذكر ان "دياب" شارك في دويتو غنائي مع "تامر" و احمد شيبه و مصطفي حجاج في اغنية "100 وش" من البوم "عيش بشوقك" الذي تم طرحه في عام 2018 من إنتاج "تامر حسني" و حقق نجاحا كبيرا وسط الألبومات الأخرى.

أحدث أعمال "دياب" مسلسل بعنوان "ابو جبل" تم عرضه في رمضان 2019 من إنتاج شركة "سينرجي".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ نظارة شمس وكاب.. نجم مسرح مصر يتألق على الشاطئ .. شاهد

صورة بالأبيض والأسود.. بسمة بوسيل تشعل الانستجرام

ثقة في الله نجاح.. محمد رمضان يكشف عن موعد حفله بالساحل الشمالي

بـ رسالة صوتية .. عمرو دياب يهنئ جمهوره بعيد الاضحى

انا غير.. عمرو دياب يشوق الجمهور لـ أحدث أغانيه

محمد دياب يهنئ تامر حسنى بعيد ميلاده الـ42

ترشيحاتنا

استشهاد أمين شرطة طعنه مهتز نفسيا بالزمالك.. فيديو وصور

انفراد.. أسماء الجهاز الأجنبي المعاون لـ مدرب الأهلي الجديد

ابعت نفقة بنتك الاول.. ماذا قالت طليقة احمد الشيخ بعد إعلان خطوبته ؟

بعد التعاقد مع رينيه فايلر.. من هو المصري الوحيد في الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي ؟

بعد صورة الحضن.. عضو فرقة كايروكي يرد على خطبته من أمينة خليل

بعد الاعتراض على مدرب الأهلى.. مصدر : رينيه فايلر الخيار الأمثل للمارد الأحمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رنا سماحة تكشف عن كواليس أميرة الحب .. صور

بـ الاوف شولدر في السيارة.. هيدي كرم بإطلالة جديدة.. والجمهور: سكره

فوق الركبة.. هنا شيحة تظهر بـ فستان ستان في إطلالة جذابة