محمد دياب يوجه رسالة لتامر حسني عقب انتهاء حفلة الساحل

وجه الفنان محمد دياب رساله للفنان تامر حسني عقب انتهاء حفلته في الساحل الشمالي بمدينة العلمين الجديدة أمس وشهدت حضورا جماهيريا ضخما.



شارك "دياب" في التعليقات علي الصور التي نشرها "تامر حسني" بعد الحفل قائلا: ما شاء الله عليك ربنا يحميك و يارب دايما ناجح و مكسر الدنيا".





يذكر ان "دياب" شارك في دويتو غنائي مع "تامر" و احمد شيبه و مصطفي حجاج في اغنية "100 وش" من البوم "عيش بشوقك" الذي تم طرحه في عام 2018 من إنتاج "تامر حسني" و حقق نجاحا كبيرا وسط الألبومات الأخرى.



أحدث أعمال "دياب" مسلسل بعنوان "ابو جبل" تم عرضه في رمضان 2019 من إنتاج شركة "سينرجي".

