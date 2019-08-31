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رياضة

مدرب الاهلى الجديد.. جماهير النادى: اتصدمنا من الخبر ولا نتوقع نجاحه

السبت 31/أغسطس/2019 - 06:01 م
السويسري رينيه فايلر
السويسري رينيه فايلر مدرب الاهلى الجديد
محمد هاني _ عدسة : أحمد بيسو
تعاقد صباح اليوم النادي الأهلي مع السويسري رينيه فايلر مديرا فنيا للفريق وذلك بعد الأداء السيئ الذي أداه الفريق خلال الفترة الماضية وخاصة بعد خروج النادي الاهلي من كأس مصر على يد بيراميدز من دور الـ16.

ورصدت عدسة "صدي البلد" آراء الجماهير نحو المدير الفني الجديد للنادي الاهلي وهل الجماهير ضغطت على الإدارة في تعيين المدير الفني.  

وجاءت بعض الآراء كالآتي:

حيث قال محمد سيف " لا نستطيع ان نحكم عليه الا بعد تجربة اداءه مع اللاعبين ويعتقد ان المدرب المصري لا يصلح لتدريب النادي الأهلي "

وأوضح يوسف حسين " الإدارة تسرعت في اتخاذ قرار تعيين فايلر حيث كان الأحق لتدريب الفريق مدرب له أداء جيد مع الفريق وكنت اتمني ان يكون حسام حسن".

واكد على احمد " انه مدرب جيد ونتمني ان يصنع شيء جيد للنادي الأهلي ويحقق البطولات ولكن ايضا اداء اللعيبة يساعد علي نجاح الفريق والمدرب ".

وأشار عمرو محمد " مدرب جيد بالنسبة للاعبين وقادر على تحقيق أداء جيد ، وأشار أيضا ان الجماهير هم من يستطيعوا تحديد المدرب "

وقال ادم يوسف " انه مدرب مجهول لا نستطيع ان نعرف ان كان أداؤه جيدا أم لا ولكن كنا نتمنى أن يكون هناك مدرب جيد مثل مدرب بيراميدز حيث انه اثبت كفاءته مع الفريق ".

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