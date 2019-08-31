ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ملك إسبانيا السابق يغادر المستشفى بعد أسبوع من خضوعه لجراحة بالقلب

السبت 31/أغسطس/2019 - 05:32 م
ملك إسبانيا السابق
ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس
رويترز
قال المدير الإقليمي لمستشفى كويرون إن الملك خوان كارلوس (81 عاما) ووالد الملك الحالي فيليبي السادس غادر المستشفى اليوم السبت بعد أسبوع من إجراء جراحة له في القلب.

وقال لوسيا الونسو "جلالة الملك دون خوان كارلوس غادر المستشفى ... حالته مستقرة من الناحية الاكلينكية وفحص القلب بظهر انه طبيعي".

ومازح الملك خوان كارلوس الذي تخلي عن العرش في عام 2014 الصحفيين لدى مغادرته المستشفى في ضواحي مدريد.

وقال "كأن شاحنة دهستك ولكن بعد أن ترفع الشاحنة ...ينبض، أمر غريب".

وفي مايو أعلن خوان كارلوس قراره بالانسحاب من الحياة العامة وتخلى عن باقي مهامه المؤسسية منذ يونيو.

ولعب الملك دورا حيويا في السير بإسبانيا نحو الديمقراطية بعد موت فرانكو لكن فترة حكمه التي استمرت 40 عاما تشوهت في السنوات الأخيرة وسط اتهامات بأنه أصبح منفصلا عن عامة الشعب وخاصة خلال الأزمة الاقتصادية من 2008 إلى 2014.

ترشيحاتنا

3 مساعدين ومحلل اداء لاحقا.. تفاصيل عقد المدير الفنى الجديد لـ الاهلي

اخبار التعليم.. 105 آلاف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثالثة.. وتغيير طريقة جلوس طلبة المدارس في الفصول

تعرف على أول الراحلين عن الأهلي بعد تولي رينيه فايلر تدريب الفريق

الشذوذ الجنسي الدافع.. كشف غموض العثور على جثة سائق مقتولا داخل منزله ببلبيس

بسبب موجات الهضبة الإثيوبية.. فيضانات جديدة تهدد الخرطوم ونهر النيل

قطر تنضم للسعودية والإمارات.. قرار جديد من الدول الـ3 بخصوص أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رنا سماحة تكشف عن كواليس أميرة الحب .. صور

بـ الاوف شولدر في السيارة.. هيدي كرم بإطلالة جديدة.. والجمهور: سكره

فوق الركبة.. هنا شيحة تظهر بـ فستان ستان في إطلالة جذابة