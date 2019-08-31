ملك إسبانيا السابق يغادر المستشفى بعد أسبوع من خضوعه لجراحة بالقلب

قال المدير الإقليمي لمستشفى كويرون إن الملك خوان كارلوس (81 عاما) ووالد الملك الحالي فيليبي السادس غادر المستشفى اليوم السبت بعد أسبوع من إجراء جراحة له في القلب.



وقال لوسيا الونسو "جلالة الملك دون خوان كارلوس غادر المستشفى ... حالته مستقرة من الناحية الاكلينكية وفحص القلب بظهر انه طبيعي".



ومازح الملك خوان كارلوس الذي تخلي عن العرش في عام 2014 الصحفيين لدى مغادرته المستشفى في ضواحي مدريد.



وقال "كأن شاحنة دهستك ولكن بعد أن ترفع الشاحنة ...ينبض، أمر غريب".



وفي مايو أعلن خوان كارلوس قراره بالانسحاب من الحياة العامة وتخلى عن باقي مهامه المؤسسية منذ يونيو.



ولعب الملك دورا حيويا في السير بإسبانيا نحو الديمقراطية بعد موت فرانكو لكن فترة حكمه التي استمرت 40 عاما تشوهت في السنوات الأخيرة وسط اتهامات بأنه أصبح منفصلا عن عامة الشعب وخاصة خلال الأزمة الاقتصادية من 2008 إلى 2014.