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فن

محمد دياب يحصد جائزه مهرجان الفضائيات العربية

السبت 31/أغسطس/2019 - 05:37 م
محمد دياب
محمد دياب
قسم الفن
حصل الفنان محمد دياب علي جائزة من مهرجان الفضائيات العربية عن دوره في مسلسل "ابو جبل" الذي تم عرضه في رمضان الماضى.

نشر "دياب" صورة الجائزه عبر حسابه الشخصي علي "انستجرام" و علق عليها قائلا: "الحمد الله من فضل الله و توفيقه تكريمي للعام الثالث علي التوالي من مهرجان الفضائيات العربيه عن دوري في مسلسل "ابوجبل" شكرا لكل حد بيدعمني و لو بكلمه ربنا يرزقنا جميعا النجاح يارب شكرا صديقي المؤلف :محمد سيد بشير: بشكر الاستاذ و المعلم المخرج: احمد صالح شكرا شركة "سينرجي للانتاج" استاذ :تامر مرسي شكرا للنجم مصطفي شعبان و طبعا شكرا لكل زملائي واحبتي.

شارك الجمهور ببعض التعليقات ومنها "مبروك يا ديبو". 
محمد دياب يحصد جائزه مهرجان الفضائيات العربية

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