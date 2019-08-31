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فن

محمد الشرنوبي يحصد جائزه أفضل ممثل شاب

السبت 31/أغسطس/2019 - 05:40 م
محمد الشرنوبى
محمد الشرنوبى
قسم الفن
حصل الفنان محمد الشرنوبي علي جائزة افضل ممثل شاب لعام 2019 من حفل توزيع جوائز الفضائيات العربيه

ونشر محمد الشرنوبي عبر حسابه الشخصي علي "استجرام" صورة الجائزه وعلق عليها قائلا : الحمد الله جايزة افضل مطرب شاب لعام 2019 في مهرجان الفضائيات العربية شكرا لاحلي جمهور انكم في ضهري".

كما شارك الجمهور ببعض التعليقات :انت تستاهل يا شرنوبي يا عسل.

يشار الى ان احدث اعمال الفنان محمد الشرنوبي البوم بعنوان "زي الفصول الاربعه" تم طرحه في العام الجاري و حقق نجاحا كبيرا كما شارك في مسلسل بعنوان "كأنه امبارح" تم عرضه في العام 2018 .
محمد الشرنوبي يحصد جائزه أفضل ممثل شاب

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