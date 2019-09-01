ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الإفتاء توضح حكم تسمية «رحيم» و«رؤوف»

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 02:00 ص
الإفتاء توضح حكم
الإفتاء توضح حكم تسمية "رحيم" و"رؤوف"
القسم الديني
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع من تسمية الأطفال باسم "رحيم" كما هو الحال في اسم"رؤوف"، مستشهدًا بأن الله وصف نبيه في القرآن الكريم ب"الرؤوف الرحيم" عندما قال:" لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم المؤمنين رؤوف رحيم".

وأضاف ممدوح في فديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يجوز التسمية برحيم؟ أن أحب الأسماء إلى الله تعالى: عبد الله وعبد الرحمن، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن ).

وأوضح أمين لجنة الفتوى كراهة التسمية بأسماء قبيحة: كشيطان، وظالم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يجب الوقوف حين تمر بي جنازة وأنا جالس؟.. فيديو

الفرق بين النبي والرسول وعددهم الحقيقي.. فيديو

ترشيحاتنا

برنامج الزمالك اليوم يعود للبث من قناة الحدث

ساديو ماني يشتبك مع كلوب عقب استبداله في لقاء ليفربول وبيرنلي .. فيديو

احمد موسى: برنامجي مدته ساعة ونصف من الغد وصدى البلد تحترم قرارات الأعلى للإعلام .. فيديو

في أول ظهور له.. رئيس اتحاد الكرة: أنا زملكاوي ويهمني تطبيق العدالة

بتركن لوحدها.. سعر ومواصفات السيارة BMW 7 الجديدة في مصر

اخبار الرياضة.. رانيا علواني تفضح المستور فى الاهلى.. وفيرمينو يسخر من خناقة صلاح ومانى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منى بوركهارد تبهر جمهور مهرجان القلعة .. صور

أنيق وعملي.. 6 أفكار مختلفة لارتداء الجاكيت الجينز..صور

محمد حسن يحيى حفلاً في مهرجان القلعة.. صور