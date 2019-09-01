الإفتاء توضح حكم تسمية «رحيم» و«رؤوف»

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع من تسمية الأطفال باسم "رحيم" كما هو الحال في اسم"رؤوف"، مستشهدًا بأن الله وصف نبيه في القرآن الكريم ب"الرؤوف الرحيم" عندما قال:" لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم المؤمنين رؤوف رحيم".



وأضاف ممدوح في فديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يجوز التسمية برحيم؟ أن أحب الأسماء إلى الله تعالى: عبد الله وعبد الرحمن، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن ).



وأوضح أمين لجنة الفتوى كراهة التسمية بأسماء قبيحة: كشيطان، وظالم.