سائح يسيقظ على مشهد مرعب عبر نافذته .. شاهد ماذا حدث .. فيديو

استيقظ سائح على مشهد مرعب وقع عبر نافذة منزله، حيث رأى افعى تتدلى من شرفة المنزل وهي تخنق غرابا في موقف مفزع.



ووفقًا بصحيفة"ديلي ميل"، راقب الرجل ، الذي كان يزور أستراليا للمرة الأولى، في رعب الافعى وهي تسحق الطائر بينما كانت تتدلى من مزراب السطح.



وبعد نشر السائح لمقطع الفيديو شعر الكثيرون بالرعب من تلك اللقطات لكن آخرين قالوا إن أستراليا مليئة بالحيوانات المميتة.





