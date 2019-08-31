احذرى.. إرضاع الطفل فور استيقاظه يسبب هذه الأمراض .. فيديو

قال الدكتور مجدى نزيه ، رئيس قسم وحدة التثقيف الغذائى بالمعهد القومى للتغذية ، إن مرحلة الطفولة تقسم لخمس مراحل وذلك تبعأ لإحتياجات الطفل الغذائية وإختلاف متطلبات كل مرحلة عن سابقيها .



وأضاف مجدى نزيه ، خلال إستضافته على برنامج صباح مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر ، إن المرحلة الأولى ضمن مراحل الطفولة والتى تبدأ منذ الولادة وحتى سن 6 شهور والتى تسمى مرحلة الرضاعة المطلقة وفيها يكتفى الطفل بثدى الأم فقط دون سواه .



وأوضح مجدى نزيه ، أن المرحلة الثانية لمرحلة الطفولة هى الفطام والإنسحاب التدريجى لرضاعة الطفل والإعتماد على الأطعمة الخارجية من عمر الستة أشهر وحتى السنتين يتم فيها إعطاء الطفل ثلاث رضعات مع أربع وجبات غذائية وتأتى تباعأ المراحل الأخرى لتكون آخر ستة أشهر رضعة واحدة مع أربع وجبات غذائية .



وحذر مجدى نزيه ، الأمهات بأنه فى حالة إستقبال طفلها بإرضاعه فور الاستيقاظ يتسبب ذلك فى ضعف مناعته ، وتقلصات حادة بالمعدة مؤكدأ أنه لابد إستقبال رضيعها ببداية يومه بوجبة غذائية فى مواعيد ثابتة بخمس ساعات كحد أقصى بين كل وجبة .







