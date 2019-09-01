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اعتقادات سيناوية غريبة .. رواج بيع الحشرات والزواحف لعلاج أمراض الجلدية المستعصية.. الورل لعلاج الصدفية.. استخدام جلده للشفاء والبعض يأكلونه اعتقادا بقدرته على مقاومة أمراض الشيخوخة

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 07:01 ص
الورل
الورل
احمد صالح
بيع الحشرات والزواحف في شمال سيناء
اندثار حيوان "الورل" ومخاوف من الانقراض

تقتصر عملية بيع الحشرات والزواحف في شمال سيناء على نطاق محدود نظرا لاتجاه البعض إلى استخدامها كعلاج للأمراض الجلدية لعلاج البرص، والصدفية، والبعض يستخدمها كغذاء اعتقادا بشفاء بعض الأمراض أيضا .

وانتشرت فى شوارع مدينة العريش بشمال سيناء في أوقات سابقة ، تجارة حيوان "الورل" الزاحف، الذي يبحث عنه المصابون ولا يتعدي عدد الحيوانات التي يتم عرضها للبيع عن أصابع اليد الواحدة وتكون غاليا في شوارع المدينة ، ويقبل عليها كبار السن لاعتقاد لديهم بأن تناولها كغذاء يكون شافيا للأمراض .

قال سلامه محمد ، إنه يجلب حيوان "الورل " من مناطق صحراوية جنوب العريش، عن طرف الأهالي المقيمين في هذه المناطق ويضعه في قفص إلي حين بيعه .

وأوضح أنه يحضر للمحل زبائن لشرائه، ويستخدمونه فى علاج أمراض الصدفية والبرص، ويتم ذبح الحيوان وسلخ جلده للعلاج، وآخرون يتغذون على لحومه لعلاج بعض الأمراض.

وقال "سالم محمد"، أحد الشباب من منطقة جنوب العريش، إن هذا الحيوان قلت أعداده حاليا لتعرضه للانقراض، وهو من الحيوانات الزاحفة، ولا يمثل خطرا على الإنسان، وأضاف أنه فى موروث الأهالى فإن هذا الحيوان يشفى من أمراض جلدية، ويتم الاستفادة من جلده كدهان، ولحومه تستخدم كعلاج للمرضى، وليس فى كل الأحوال وهي غير سامة.

وأشار إلى أن حيوان "الورل" يمثل خطرا على " الماعز والأغنام " حيث يوجه بذيله ضربة لها تطرحها أرضا ويشرب لبنها، وكذلك يعتدى على بيض الدجاج ويأكل الكتاكيت .

وأشار مواطن فظل عدم ذكر اسمه، إلى أنه مصاب مرض "الصدفية، و أنه حضر الي المحلات ليبحث عن "الورل" بعد أن أخبره أحد أصدقائه أنه يساعد فى علاج المرض ، ويتمنى أن يكون شافيا لأنه استنفذ الطرف التي استخدم خلالها العلاج الكيميائي.

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