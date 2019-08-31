بقيادة ميودراج يسيتش.. إعلان التشكيل الكامل للجهاز الفني لـ الإسماعيلي

اعتمد المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة تشكيل الجهاز الفنى للفريق الأول والذي من المقرر أن يقود الفريق فى منافسات الموسم الجديد .



يتكون الجهاز الفنى الجديد من كل من :



صبرى المنياوي .. مدير الكرة



ميودراج يسيتش.. المدير الفنى



محمود جابر .. المدرب العام



سرديجان تيكيجاسكى .. مساعد مدرب



أدهم السلحدار .. مساعد مدرب



سعفان الصغير .. مدرب حراس مرمى



أكرم علياوي .. مخطط أحمال



طارق أبو الليل .. مدير إدارى



أحمد صالح .. مدير إدارى



أحمد سالمان .. إدارى



أشرف عبد الكريم .. إدارى



محمد سالمان .. إدارى



الدكتور أكرم عبد العزيز .. رئيس الجهاز الطبى



ناصر هريدى .. علاج طبيعى



أيمن عوض الله .. علاج طبيعى



إسلام محسن .. علاج طبيعى