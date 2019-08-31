بـ الأسود.. أنجلينا جولي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة انجلينا جولى صور جديدة لها من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفديوهات "انستجرام".وظهرت انجلينا جولى باطلالة جذاب ومرتدية ملابس سوداء وشعرها منسدلا على كتيفيها، وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى: "جميلة -- بحبك جدا".وكانت انجلينا جولي ودعت طفله بالتبني مادوكس منذ ايام بعد التحاقه بجامعة يونسي في كوريا الجنوبية من أجل دراسة الهندسة الحيوية.