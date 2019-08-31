الدوري الإسباني .. صاروخ توريس يهز برشلونة بعنف أمام أوساسونا فى الشوط الأول

اوساسونا 1 × 0 برشلونه | هدف روبيرتو توريس 😍👏👏 pic.twitter.com/O0WA6TOj2j — مجنوووون كوره (@MaiDkk4mGRO7u14) August 31, 2019

أنهي فريق أوساسونا الشوط الأول متقدما علي مضيفه برشلونة بهدف دون رد، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني، على ملعب "السادار".سجل روبيرتو توريس الهدف الأول لفريق أوساسونا في شباك برشلونة بالمباراة التي تجمع الفريقين اليوموشهد التشكيل الأساسي للبلوجرانا تواجد كل من رافينيا، أنطوان غريزمان وكارليس بيريز في الخط الهجومي للمباراة الثانية على التوالي.ويملك برشلونة، حامل اللقب الدوري الإسباني 3 نقاط في رصيده بالمركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق منافسات الجولة خلف أوساسونا صاحب المركز السابع بفارق نقطة واحدة.ويغيب عن برشلونة في مباراة اليوم لجهود المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز والجناح الفرنسي عثمان ديمبلي والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للإصابة.