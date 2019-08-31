هل تجوز الصلاة بملابس النوم وفوقها خمار.. أمين الفتوى يجيب.. فيديو

أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائلة تقول «هل تجوز الصلاة بالبيجامة وفوقها خمار؟».





وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، أنه لا مانع من الصلاة في ملابس النوم بشرط أن تكون ساترة للبدن كله، وذلك بالنسبة للمرأة.





وأضاف "شلبي": الأهم أن يكون ساترة لجميع البدن ما عدا الوجه والكفين والقدمين على قول مذهب الأحناف وأن تكون ساترة للعورة لا تصف ولا تشف ما تحتها.



