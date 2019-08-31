رسميا دكرنس يضم اسلام الشامي استعدادا للممتاز ب

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي دكرنس، برئاسة الخضر إبراهيم، في إتمام التعاقد مع اللاعب إسلام الشامي ، صاحب ال ٢٥ عام لاعب نادي بورتو و السرحان السابق و أحد ناشيء بتروجيت لمدة 3 مواسم استعدادًا للموسم الجديد بدورى القسم الثاني.



يذكر أنه سبق لـ الكومى أن لعب ضمن صفوف فريق نادي بورتو ،ونادي السرحان السابق ، و أحد ناشيء بتروجيت ،ويعد اللاعب إضافة قوية للفريق.



ووقع الشامى على عقود انضمامه لدكرنس عفى حضور الخضر إبراهيم رئيس مجلس الإدارة ،وادارى الفريق .



ويسعى مسئولو دكرنس برئاسة الخضر إبراهيم، رئيس مجلس إدارة النادى،والجهاز الفني بقيادة أيمن الجمل، المدير الفني للفريق، إلى تدعيم صفوف الفريق، والتعاقد مع لاعبين أصحاب خبرات، للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز، بعدما نجح في التأهل لدوري القسم الثاني بالموسم المنقضي.



ويذكر أن فريق دكرنس قد نجح في التأهل رسميًا إلى دوري القسم الثاني، بعدما تعادل مع فريق شبان بدواي، بهدف لكل منهما، في الجولة العاشرة والأخيرة، للمجموعة الثالثة بحري بدورة الترقي .