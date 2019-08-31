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فن

مبادرة جديدة لتعليم فن كتابة السيناريو على مواقع التواصل

السبت 31/أغسطس/2019 - 07:35 م
مبادرة جديدة لتعليم
مبادرة جديدة لتعليم فن كتابة السيناريو
سعيد فراج
أطلقت صفحة سيناريو وسيناريست على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مبادرة لتعليم فن كتابة السيناريو، تحت مسمي من أجل جيل قادر على تغيير الحركة الفنية، وكتابة أعمال ترقي بالمجتمع وتغرس القيم.

ودعت صفحة سيناريو وسيناريست شباب مصر والوطن العربي لتعلم فن السيناريو، ويقوم بالتدريس نخبة من المع الكتاب السيناريو في مصر والوطن العربي ، ومنهم علي سبيل المثال: خالد العشرى كبير مخرجى التليفزيون المصري، والحاصل علي جائزة ساويرس فرع كبار الكتاب ، ونجوى صالح الصحفية بجريدة الاهرام، هشام عبد الغني الحاصل على جائزة عبد الحى اديب للسيناريو ومؤلف فيلم مجانين نص كم ، ومحمود حسين مؤلف تياترو مصر، وبرنامج بيومى افندى، حسن الصياد مؤلف فيلم عمود فقرى، الكاتب الصحفي محمود البتاكوشي ، وغيرهم من الكتاب.

ومن جانبه صرح السيد رزق البغدادي المشرف على الصفحة، ان هناك مبادرات اخرى قادمة لتطوير الاعمال الادبية ومساعدة جيل الأدباء، وأحداث حراك وتطوير في الساحة الأدبية.

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