أطباء الاسنان.. الأعداد الزائدة من الخريجين قنبلة موقوتة

قال الدكتور محمد بدوي، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، أن دراسة طب الاسنان صعبة، وتحتاج إلى توفير عدد وحدات تعليمية تتناسب مع أعداد الطلاب، مضيفا أنه يوجد دفعات بها أكثر من 700 طالب على عكس الدول الأجنبية والتي تبدأ اعداد الدفعة بها من 50 الي 150 طالبا.



أكد البدوي، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان الجمعية العمومية اخذت قرارا برفض قبول قيد 6 كليات بالنقابة بعام 2013، مضيفا أن أعداد الخريجين أصبح ثلاثة اضعاف احتياجات سوق العمل والتي تصل الى 5 آلاف طبيب.



واضاف الامين العام، ان افتتاح الجامعات الجديدة يفيد الاستثمار ولكن يجب ان تكون هناك استراتيجية لتحسين الوضع وتوافق أعداد الطلاب مع احتياجات سوق العمل، مضيفا أن شباب الاطباء الاسنان بدون عمل قنبلة موقوتة وعبء على الدولة واقتصادها.



واشار الى أنه سيتم عمل معايرة لجميع الكليات لكي تتناسب مع الشروط التي تأخذ بالمؤتمر الدولى الخامس لنقابة أطباء الأسنان، مع الجهات المشاركة في رسم خريطة طب الأسنان، سواء من المجلس الأعلى للجامعات، أو عمداء الكليات.

