موقف إنساني.. لاعب مانشستر سيتي يمنح تيشيرته الخاص لـ رجل مشرد.. فيديو

في لافتة إنسانية، أهدى "بنجامين مندي لاعب نادي مانشستر سيتي تيشرت النادى إلى رجل مشرد، أثناء مغادرته أحد المطاعم فى العاصمة الإنجليزية.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، كان مندي، 25 عامًا، يتناول وجبة في مطعم روسو، في وسط مدينة مانشستر يوم الخميس عندما اقترب الرجل المشرد من سيارته.





وأوقف المدافع، الذي لعب لمانشستر سيتي منذ عام 2017، سيارته للحديث مع الرجل، الذي طلبه منه منحه أي أموال.





لكن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا لم يكن لديه أي عملات معدنية يعطيها للرجل المشرد، وعرض عليه بدلًا من ذلك منحه أحد تيشيرتاته، ما أدخل السرور على الرجل المشرد.



