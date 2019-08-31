ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

موقف إنساني.. لاعب مانشستر سيتي يمنح تيشيرته الخاص لـ رجل مشرد.. فيديو

السبت 31/أغسطس/2019 - 06:56 م
صدى البلد
أحمد شريف
في لافتة إنسانية، أهدى "بنجامين مندي لاعب نادي مانشستر سيتي تيشرت النادى إلى رجل مشرد، أثناء مغادرته أحد المطاعم فى العاصمة الإنجليزية.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، كان مندي، 25 عامًا، يتناول وجبة في مطعم روسو، في وسط مدينة مانشستر يوم الخميس عندما اقترب الرجل المشرد من سيارته.

وأوقف المدافع، الذي لعب لمانشستر سيتي منذ عام 2017، سيارته للحديث مع الرجل، الذي طلبه منه منحه أي أموال. 

لكن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا لم يكن لديه أي عملات معدنية يعطيها للرجل المشرد، وعرض عليه بدلًا من ذلك منحه أحد تيشيرتاته، ما أدخل السرور على الرجل المشرد.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اهداف مباراة مانشيستر سيتى وبورنموث فى الدورى الانجليزى ..فيديو

لفتة إنسانية من لاعبي مانشستر سيتي أمام برايتون بعد وفاة ابنة انريكي.. صور

ترشيحاتنا

كلب ينقذ أوباما وأسرته..وبريطانيا تكرمه

بـ هوت شورت وخلخال.. منة فضالى تظهر بـ إطلالة مثيرة فى فرنسا

مدرب الأهلي الجديد.. 10 معلومات عن رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر

بـ الاوف شولدر في السيارة.. هيدي كرم بإطلالة جديدة.. والجمهور: سكره

بعد إعلان ارتباطهما.. تعرف على ماجد الشرقاوي خطيب الفنانة ولاء الشريف

الشذوذ الجنسي الدافع.. كشف غموض العثور على جثة سائق مقتولا داخل منزله ببلبيس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان ارتباطهما.. تعرف على ماجد الشرقاوي خطيب الفنانة ولاء الشريف

رنا سماحة تكشف عن كواليس أميرة الحب .. صور

بـ الاوف شولدر في السيارة.. هيدي كرم بإطلالة جديدة.. والجمهور: سكره