ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيصل فؤاد ووائل السيد يطلقان حفل ألبوم أبيض وأسود الجمعه 6 سبتمبر

السبت 31/أغسطس/2019 - 07:30 م
الفنان فيصل فؤاد
الفنان فيصل فؤاد والفنان وائل السيد
شيري نبيل
يقيم يوم الجمعه 6 سبتمبر الفنان فيصل فؤاد عازف البيانو الشهير والفنان وائل السيد عازف الأكورديون حفل اطلاق ألبوم أبيض وأسود بمعهد الموسيقى العربيه بوسط البلد الثامنه مساء.

الجدير بالذكر أن فرقة أسود وأبيض تعاون موسيقي ثنائي بين آلة الأكورديون لوائل السيد وآلة البيانو لفيصل فؤاد.

أخذت الفرقة اسمها من المفاتيح السوداء والبيضاء المشتركة بين الاكورديون والبيانو، وتمزج بطريقة إبداعية بين الثقافات الموسيقية المختلفة حول العالم.

ترشيحاتنا

قرار صائب.. إكرامي: لهذا السبب تم التعاقد مع فايلر مدربا لـ الاهلي .. فيديو

ابشع جريمتي اغتصاب وقتل.. حدث يهتك عرض طفلة في زراعات سوهاج وحلاق يمارس الرذيلة مع عجوز بعد وفاتها

استعدادا لكانو سبورت.. تعرف على موعد وصول رينيه فايلر مدرب الاهلي الجديد

مفاجأة.. بدلا من تخفيضها.. التجار يرفعون أسعار السيارات 2020

بعد تعيين رينيه فايلر مدربا للأهلي.. محسن صالح: مانويل جوزيه ميتعوضش

ابعت نفقة بنتك الاول.. ماذا قالت طليقة احمد الشيخ بعد إعلان خطوبته ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حافية القدمين.. جيهان خليل تتألق بـ جمبسوت أصفر على الصخرة

بتركن لوحدها.. سعر ومواصفات السيارة BMW 7 الجديدة في مصر

بعد إعلان ارتباطهما.. تعرف على ماجد الشرقاوي خطيب الفنانة ولاء الشريف