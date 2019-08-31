فيصل فؤاد ووائل السيد يطلقان حفل ألبوم أبيض وأسود الجمعه 6 سبتمبر

يقيم يوم الجمعه 6 سبتمبر الفنان فيصل فؤاد عازف البيانو الشهير والفنان وائل السيد عازف الأكورديون حفل اطلاق ألبوم أبيض وأسود بمعهد الموسيقى العربيه بوسط البلد الثامنه مساء.



الجدير بالذكر أن فرقة أسود وأبيض تعاون موسيقي ثنائي بين آلة الأكورديون لوائل السيد وآلة البيانو لفيصل فؤاد.



أخذت الفرقة اسمها من المفاتيح السوداء والبيضاء المشتركة بين الاكورديون والبيانو، وتمزج بطريقة إبداعية بين الثقافات الموسيقية المختلفة حول العالم.

