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محافظات

مستقبل وطن ينظم ندوة عن صحة المرأة بكفر الشيخ.. صور

السبت 31/أغسطس/2019 - 07:10 م
مستقبل وطن ينظم ندوة
مستقبل وطن ينظم ندوة عن صحة المرأة بكفرالشيخ.. صور
محمود زيدان
نظَّم حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ ندوة عن صحة المرأة بالتنسيق بين أماناتي المرأة والعمل الجماهيرى تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعى أمين عام الحزب بالمحافظة، وحاضر فى الندوة الدكتورة فيديكار البدوى مدير عام الطب الوقائى بمديرية الصحة. 

واستعرضت البدوى طرق الوقاية والعلاج وأسباب الإصابة بالمرض وفقًا لأحدث الأبحاث العلمية فى هذا الخصوص، مشيرة إلى أن الاكتشاف المبكر لأورام الثدي وبالتالي العلاج المبكر هو أفضل الطرق للنجاة من المرض قبل الوصول إلى مرحلة الخطر. 

حضر الندوة الدكتورة هالة العجمى، أمينة المرأة بالمحافظة والدكتور ياسر شحاتة أمين العمل الجماهيرى وعدد من أعضاء الحزب. 

وياتى ذلك فى إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الداعية إلى عقد الندوات الإرشادية بالتزامن مع تنفيذ مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى ومنها هذه الأيام مُبادرة صحة المرأة الخاصة بالاكتشاف المبكر لأورام الثدي وعلاجها مجانًا.
مستقبل وطن ينظم ندوة عن صحة المرأة بكفر الشيخ.. صور
مستقبل وطن ينظم ندوة عن صحة المرأة بكفر الشيخ.. صور
مستقبل وطن ينظم ندوة عن صحة المرأة بكفر الشيخ.. صور
مستقبل وطن ينظم ندوة عن صحة المرأة بكفر الشيخ.. صور
مستقبل وطن ينظم ندوة عن صحة المرأة بكفر الشيخ.. صور

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