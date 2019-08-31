العربي للأسمدة يعقد ورشة عمل لترشيد الطاقة في مصانع الأسمدة بمدينة مراك

أعلن المهندس محمد عبدالله زعين الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة، عن إقامة ورشة عمل متخصصة حول ترشيد استهلاك الطاقة فى صناعة وصيانة مصانع الأسمدة، والتي تستضيفها مدينة "مراكش" بالمملكة المغربية خلال الفترة من 3 الي 5 سبتمبر 2019 وينظمها الاتحاد العربي للأسمدة ضمن سلسلة الندوات وورش العمل والبرامج التدريبية التى ينظمها الاتحاد ترسيخا لسياستها الرامية الى تعزيز ثقافة ومفهوم الاستدامة في مصانع الاسمدة والتفاعل مع الشركات الأعضاء لتبادل الخبرات وعقد الورش والبرامج التدريبية المتخصصة التى تتواكب مع متطلبات الصناعة، وذلك بالتعاون مع مجموعة OCP المغربية كراعٍ لبرنامج الندوة واحد قلاع صناعة الأسمدة الفوسفاتية على المستوى العالم.





وقال "زعين"، إن إنتاج الأسمدة هو مجال كثيف الطاقة حيث يستهلك إنتاج الأسمدة 1.2%، من إجمالي استهلاك الطاقة العالمية، مؤكدًا ان توفير الطاقة من العوامل الهامة لتحسين اقتصاديات مصانع الاسمدة وينعكس علي تقليل كلف الانتاج وبالتالي سعر المنتج مما يؤدي الى زيادة استخدام الأسمدة بالطرق الرشيدة ومن ثم زيادة الانتاجية الزراعية.





وتابع: "لذا يحرص الاتحاد العربي للأسمدة على دعم الأعضاء من خلال التنسيق بينهم من خلال، عميم التطورات التكنولوجية التي من شأنها أن تقلل من معدل استهلاك الطاقة، وتحديد الحلول الفنية التي تهدف إلى ترشيد الطاقة (إدارة الطاقة) في ذات الوقت الذي يقومون فيه بإنتاج الأسمدة ونقلها واستخدامها، ووضع وتطبيق حلول مبتكرة لترشيد الطاقة (إدارة الطاقة).





ومن المتوقع مشاركة 40 مشاركاً من المهندسيين والفنيين من الشركات المنتجة للأسمدة من كل من: المغرب - مصر – السعودية – الإمارات –– الاردن، اضافة الى خبراء من كل من :

DuPont OCP Operations Consulting & DuPont Sustainable Solutions - JESA/WORLEY – Stamicarbon - Green Energy Park - UM6P.





وأشار زعين إلى أن الندوة سوف تناقش موضوعات انظمة ومعايير إدارة الطاقة في صناعة الأسمدة، وإنشاء وإدارة برامج للطاقة المستدامة، ودور أنشطة الصيانة نحو ترشيد استهلاك الطاقة، وتطبيقات الطاقة المتجددة في الصناعة، واستخدام الطاقة الشمسية لعمليات التعدين وأثرها في خفض التكلفة، وعمليات الطاقة المنخفضة والتعديلات لتوفير الطاقة تحسين كفاءة استخدام الطاقة في الأمونيا واليوريا وتوفير الطاقة والمياه في عملية نقل ​​الفوسفات، وتكامل نظام استرداد الحرارة في صناعة حامض الكبريتيك تحسين كفاءة استخدام الطاقة في صناعة حمض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية، وطرق مبتكرة لتحسين الطاقة، وأفضل الممارسات ودراسات الحالة من شركات الأسمدة العربية في مجال ترشيد الطاقة



