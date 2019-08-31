يميل للاستقرار ويقدس الحياة الزوجية.. كيف تفاعلت الجماهير مع رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد





من خلال الأرقام المنتشرة عن رينييه فايلر يبدو أن السويسري يميل للكرة الهجومية، ويتميز مع الفرق التي دربها في سويسرا وألمانيا وبلجيكا بـ الغزارة التهديفية، لكنه حديث عهد بـ افريقيا والفرق العربية، وهو ما يصنع شيء من القلق لدى جماهير القلعة الحمراء.



طريقة تقديم النادي الأهلي للمدرب الجديد رينييه فايلر، خلفت وراءها موجة من السخرية لدى الجماهير المصرية لعدة أسباب تتعلق بمسيرة المدرب فضلا عن مميزات المدرب التي دفعت الإدارة للتعاقد معه وفقا لـ بيان منسوب للنادي الأهلي.

👋 نرحب بمدربنا السويسري الجديد #رينيه_فايلر في

القلعة الحمراء 🦅🔴 💪#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/D4wIT6beJj — AlahlyTV (@AlAhlyTV) August 31, 2019 مدرب الأهلي الجديد رينييه فايلر.. هكذا أعلنت القلعة الحمراء عن إسم المدرب الجديد ذو الجنسية السويسرية، والذي يتمتع بتاريخ متوسط من حيث النتائج والألقاب، حيث لم تتجاوز قوة الفرق التي دربها السويسري نادي أندرلخت البلجيكي الذي تحصل معه على بطولة وحيدة.من خلال الأرقام المنتشرة عن رينييه فايلر يبدو أن السويسري يميل للكرة الهجومية، ويتميز مع الفرق التي دربها في سويسرا وألمانيا وبلجيكا بـ الغزارة التهديفية، لكنه حديث عهد بـ افريقيا والفرق العربية، وهو ما يصنع شيء من القلق لدى جماهير القلعة الحمراء.طريقة تقديم النادي الأهلي للمدرب الجديد رينييه فايلر، خلفت وراءها موجة من السخرية لدى الجماهير المصرية لعدة أسباب تتعلق بمسيرة المدرب فضلا عن مميزات المدرب التي دفعت الإدارة للتعاقد معه وفقا لـ بيان منسوب للنادي الأهلي.

تمخض الجبل فولد "فايلر"، هكذا قال البعض بعد الأنباء التي ثارت عن نية الأهلي للتعاقد مع خيسوس، أو سباليتي، أو ماجات، وهي أسماء كبيرة في عالم كرة القدم، ويفوق تاريخها فايلر بمراحل، ومع الإعلان عن التعاقد مع رينيه فايلر لم يكن الخبر مستساغا لجماهير الأهلي، رغم ثقة الإدارة وتوقعاتها المتفائلة للمدرب الجديد .



وقدم الأهلي مدربه الجديد موضحا أسباب التعاقد معه قائلا إنه "صاحب بصمة فنية مع الفرق التي تولى تدريبها، ويمتلك مقومات شخصية قوية، ويميل للاستقرار، وصاحب طموح متجدد وقادر على تحقيق آمال الأهلي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري ".



