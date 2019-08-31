طارق الطاهر: نجيب محفوظ يعتبر ذاكرة وطنية وتكوينا فريدا.. فيديو

قال طارق الطاهر رئيس تحرير أخبار الأدب، إن الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ كان موظفا في الجامعة المصرية ككاتب، وعمل لمدة 17 عاما في وزارة الأوقاف.



وأضاف طارق الطاهر في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن نجيب محفوظ لديه تجارب ثرية انعكست على ابداعاته، وعاش في الحارة المصرية وكان موظفا ملتزما.



وتابع طارق الطاهر:" نجيب محفوظ كان يحتك بالناس وعينه على الشارع وكان تكوينا فريدا، ويتعامل مع الحياة على أنه جزء منها ويعمل على فهمها".



وأكمل طارق الطاهر:" نجيب محفوظ يعتبر ذاكرة وطنية ورمزا من رموز الذاكرة الوطنية في مجال الأدب".

