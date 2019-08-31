في ذكرى ميلاد ولي العهد.. هاشتاج محمد بن سلمان يشعل تويتر.. شاهد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج محمد_بن_سلمان_٣٤_سنة احتفالا بذكرى ميلاد ولي العهد السعودي اليوم ٣١ / أغسطس.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي وجاءت التغريدات كالاتى :
كل عام وولي العهد بخير
كل عام والملك المستقبلي بخير
كل عام وفخر العرب والمسلمين بخير
#محمد_بن_سلمان_34_سنه
#محمد_بن_سلمان_34_سنه
كل عام وأنت الخير وكل عام ومملكتنا الحبيبة في ظلك وهي من تقدم لآخر ودايما في العالي
حفظك الله وأطال بعمرك
#محمد_بن_سلمان_34_سنه أطال الله في عمرك على العز والطاعة.
يوم ميلاد #محمد_بن_سلمان_34_سنه يوم عظيم للوطن لا ندري نهنئه أو نهنئ أنفسنا به أو نهنئ الوطن بأفخم رجل من أحفاد الملك عبدالعزيز رحمه الله.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي وجاءت التغريدات كالاتى :
كل عام وولي العهد بخير
كل عام والملك المستقبلي بخير
كل عام وفخر العرب والمسلمين بخير
#محمد_بن_سلمان_34_سنه
#محمد_بن_سلمان_34_سنه
كل عام وأنت الخير وكل عام ومملكتنا الحبيبة في ظلك وهي من تقدم لآخر ودايما في العالي
حفظك الله وأطال بعمرك
#محمد_بن_سلمان_34_سنه أطال الله في عمرك على العز والطاعة.
يوم ميلاد #محمد_بن_سلمان_34_سنه يوم عظيم للوطن لا ندري نهنئه أو نهنئ أنفسنا به أو نهنئ الوطن بأفخم رجل من أحفاد الملك عبدالعزيز رحمه الله.