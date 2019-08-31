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في ذكرى ميلاد ولي العهد.. هاشتاج محمد بن سلمان يشعل تويتر.. شاهد

السبت 31/أغسطس/2019 - 07:07 م
محمد بن سليمان
محمد بن سليمان
القسم الميدانى
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج محمد_بن_سلمان_٣٤_سنة احتفالا بذكرى ميلاد ولي العهد السعودي اليوم ٣١ / أغسطس.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي وجاءت التغريدات كالاتى :

كل عام وولي العهد بخير
كل عام والملك المستقبلي بخير
كل عام وفخر العرب والمسلمين بخير
#محمد_بن_سلمان_34_سنه

#محمد_بن_سلمان_34_سنه
كل عام وأنت الخير وكل عام ومملكتنا الحبيبة في ظلك وهي من تقدم لآخر ودايما في العالي
حفظك الله وأطال بعمرك

#محمد_بن_سلمان_34_سنه أطال الله في عمرك على العز والطاعة.

يوم ميلاد #محمد_بن_سلمان_34_سنه يوم عظيم للوطن لا ندري نهنئه أو نهنئ أنفسنا به أو نهنئ الوطن بأفخم رجل من أحفاد الملك عبدالعزيز رحمه الله.

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