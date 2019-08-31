في ذكرى ميلاد ولي العهد.. هاشتاج محمد بن سلمان يشعل تويتر.. شاهد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج محمد_بن_سلمان_٣٤_سنة احتفالا بذكرى ميلاد ولي العهد السعودي اليوم ٣١ / أغسطس.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي وجاءت التغريدات كالاتى :



كل عام وولي العهد بخير

كل عام والملك المستقبلي بخير

كل عام وفخر العرب والمسلمين بخير

#محمد_بن_سلمان_34_سنه



#محمد_بن_سلمان_34_سنه

كل عام وأنت الخير وكل عام ومملكتنا الحبيبة في ظلك وهي من تقدم لآخر ودايما في العالي

حفظك الله وأطال بعمرك



#محمد_بن_سلمان_34_سنه أطال الله في عمرك على العز والطاعة.



يوم ميلاد #محمد_بن_سلمان_34_سنه يوم عظيم للوطن لا ندري نهنئه أو نهنئ أنفسنا به أو نهنئ الوطن بأفخم رجل من أحفاد الملك عبدالعزيز رحمه الله.