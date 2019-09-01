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ديني

3 شروط .. بها يستجيب الله دعاء عبده

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 07:00 ص
3 شروط .. بها يستجيب
3 شروط .. بها يستجيب الله دعاء عبده
إيمان طلعت
قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك ثلاثة شروط يجب أن تتوفر لكي يستجيب الله سبحانه وتعالى لدعاء الإنسان.

وأوضح «وسام» خلال فتوى مسجله له، في إجابته عن سؤال: «ما الشروط التي يجب توافرها لكي يكون دعائي مستجاب؟»، أنه حتى يُستجاب الدعاء ينبغي توفر ثلاثة شروط هي: « الأكل من الحلال، والإكثار من ذكر الله تعالى، والصدقة»، منوهًا بأنه لابد أن يكون الدعاء صادقًا.

وأضاف أن دعاء الذاكر يختلف عن دعاء الغافل، فكلما داوم الإنسان على ذكر ربه سبحانه وتعالى واطمأن قلبه بأن الله يستجيب دعاءه كلما كان ذلك أزكى وأقرب إلى القبول.

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