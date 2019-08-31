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رياضة

30 دقيقة.. ليفربول يفشل في هز شباك بيرنلي وكرة محمد صلاح الأخطر

السبت 31/أغسطس/2019 - 07:05 م
محمد صلاح أمام بيرنلي
محمد صلاح أمام بيرنلي
إسماعيل محمود
مرت 30 دقيقة من أحداث مباراة فريقي بيرنلي وليفربول ، دون أن تهتز شباك أي من الفريقين ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

شهدت الدقائق الماضية سيطرة متبادلة بين الفريقين ، وكان كريس وود قريبًا من هز شباك الريدز، وقام بمراوغة فان دايك ، وسدد الكرة ، لكن الإسباني أدريان تصدى لها ببراعة.

وكان المصري محمد صلاح قريبًا من التسجيل في الدقيقة الرابعة لصالح فريقه ليفربول ، حينما ارتطمت تسديده بالقائم الأيسر لبوبي حارس بيرنلي .

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني في الدوري برصيد 9 نقاط ، بعد فوز مانشستر سيتي اليوم على نظيره برايتون برباعية نظيفة اليوم.

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