30 دقيقة.. ليفربول يفشل في هز شباك بيرنلي وكرة محمد صلاح الأخطر

مرت 30 دقيقة من أحداث مباراة فريقي بيرنلي وليفربول ، دون أن تهتز شباك أي من الفريقين ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.



شهدت الدقائق الماضية سيطرة متبادلة بين الفريقين ، وكان كريس وود قريبًا من هز شباك الريدز، وقام بمراوغة فان دايك ، وسدد الكرة ، لكن الإسباني أدريان تصدى لها ببراعة.



وكان المصري محمد صلاح قريبًا من التسجيل في الدقيقة الرابعة لصالح فريقه ليفربول ، حينما ارتطمت تسديده بالقائم الأيسر لبوبي حارس بيرنلي .



يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني في الدوري برصيد 9 نقاط ، بعد فوز مانشستر سيتي اليوم على نظيره برايتون برباعية نظيفة اليوم.

